La polizia municipale ha sequestrato 80 chili di frattaglie ed interiora di animali che erano da poco state cucinate in un magazzino, a Palermo, senza il rispetto delle minime norme igieniche. Una telefonata ha avvertito gli agenti della polizia municipale di quanto stava succedendo in via della Giarra, dove un uomo di 67 anni, C.G. (denunciato), stava preparando gli alimenti per essere commercializzati come cibo da strada.

