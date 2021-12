Palermo, sedicenne accusato di tre rapine: finisce al carcere Malaspina

La polizia di Stato ha arrestato un sedicenne palermitano, accusato di tre rapine e una tentata rapina ai danni di altrettanti esercizi commerciali del quartiere «Zisa-Borgo Nuovo». Il provvedimento è del gip del tribunale per i minorenni. Il ragazzo è stato portato nel carcere minorile del Malaspina. I colpi sarebbero stati messi a segno tra settembre 2020 e aprile di quest’anno. Armato di coltello, entrava nei negozi e portava via l’incasso. L’ultimo colpo a una tabaccheria di viale Regione Siciliana non è riuscito perché il gabbiotto con all’interno il titolare ha resistito ai calci e pugni inferti dal minore.

