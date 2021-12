Monreale, consegnate ai cittadini le prime 94 compostiere per trattare i rifiuti

Sono state consegnate stamane dal Comune di Monreale ,94 compostiere per rifiuti organici ,al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica. Presente alla consegna l’assessore all’Igiene urbana Salvatore Grippi ,il responsabile della sezione igiene urbana Benedetto Sciortino e il coordinatore ditta Ecolandia Fabio Adimino.

“Sono dei piccoli segnali - ha dichiarato l’assessore Grippi che rivolti verso la comunità monrealese alla quale chiediamo la massima collaborazione per migliorare la situazione igienico-ambientale del nostro territorio”

A breve sara riaperto il bando per la consegna di altre compostiere.

La volontà dell’amministrazione è quella di adottare tutti quei provvedimenti per fare si che si possa ridurre il conferimento del rifiuto organico, che e la parte che incide maggiormente sui costi di smaltimento.

