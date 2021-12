Allagamenti e lavori, traffico in tilt a Palermo da Mondello a viale Regione

Allagamenti e traffico in tilt per i lavori stradali. Tra maltempo e interventi in varie parti della città, la circolazione stradale di Palermo è andata in tilt. Acqua alta in strada a Mondello, Partanna, Sferracavallo, via Messina Marine e in via Ugo la Malfa, con evidenti disagi per gli automobilisti.

In alcune strade la concentrazione d’acqua si è sentita maggiormente causa anche problemi ad alcuni tombini. A Partanna, in direzione Mondello, gli automobilisti hanno dovuto effettuare uno slalom per evitare di impelagarsi nell’acqua alta. Allagamenti anche a Borgo Vecchio a in una parte di piazza Indipendenza. Disagi soprattutto in via Polibio (vicino Pizzo Sella), via Castelforte, nella zona di via dell’Olimpo con alcune auto in difficoltà per l’acqua alta. Gli automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco per verifiche sulla tenuta di alcuni intonaci. Per il fine settimana è prevista comunque instabilità.

Le previsioni di sabato

Nord: Nubi in aumento dal pomeriggio con piogge sul Nordest entro sera. Neve sulle Alpi da 800-1200m, fino a 300m sul Triveneto. Temperature massime entro i 9°C, più elevate in Liguria.

Centro: Nuvolosità in aumento dal pomeriggio con piogge diffuse su Tirreniche e Sardegna, più asciutto sulle Adriatiche. Neve da 1200/1600m. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.

Sud: Tempo stabile, salvo piogge nella notte su Sicilia e bassa Calabria, dalla sera su Campania. Temperature minime in calo, massime tra 9 e 16°C.

Domenica

Nord: Piogge e nevicate a partire dai 200/300 metri su Triveneto e Lombardia, fenomeni in attenuazione dal mattino a partire dal Nordovest. Temperature stabili, massime tra 3 e 8°C.

Centro: E Sardegna spiccata variabilità con piogge e schiarite; piogge intense e locali temporali dal pomeriggio su Sardegna e Tirreniche. Neve dai 500/700 metri. Temperature stabili, massime tra 8 e 15°C.

Sud: Instabilità diffusa con piogge e rovesci alternati ad ampie schiarite. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 17°C.

I lavori e i disagi

Cantieri e disagi in viale Regione Siciliana, per i ben noti interventi sul Ponte Corleone e all'altezza di Lidl, che hanno provato file e code anche all'altezza di via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci.

