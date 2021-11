Palermo, strade "inghiottite" dalla vegetazione: la denuncia da Borgo Molara

A Palermo le strade di periferia a volte non sono solo inghiottite dalla spazzatura, ma anche dalla vegetazione. Tanta, tantissima, troppa erba che rende una strada comunale totalmente impraticabile, "inghiottita" dalla vegetazione.

A denunciare il fatto il capogruppo della Lega Igor Gelarda, insieme alla consigliera di circoscrizione Maria Pitarresi.

"Si tratta di una stradella in via Molara dimenticata e abbandonata dall'amministrazione comunale, ormai da anni. Non solo priva di illuminazione e fognature, mai realizzate, ma ormai l'erba alta non ne permette più il transito neanche a piedi - dicono -. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, siamo andati a verificare di persona, e abbiamo chiesto alla rap di intervenire per rendere nuovamente fruibile la strada. Mentre con l'approvazione del Piano Triennale delle opere pubbliche è stato approvato un ordine del giorno, presentato dalla Lega, affinché quella strada e quelle adiacenti si dotino di illuminazione pubblica e si colleghino al sistema fognario del comunale", concludono Gelarda e Pitarresi.

