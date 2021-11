Nuovo riconoscimento per la Onai di Carini, officina Rfi tra le migliori in Italia

L’organico dell’officina dal 2016 è stato infatti progressivamente implementato attraverso l’inserimento di maestranze ex AnsaldoBreda ed ex Keller, fino a raggiungere, oggi, la sua massima capacità industriale. Ciò ha permesso di cogliere le nuove sfide proposte dalla Società e di integrarsi rapidamente nell’ambito dei processi produttivi.

Quanto realizzato ha pertanto assunto una doppia valenza: da un lato ha permesso lo sviluppo e il definitivo consolidamento dello stabilimento sotto la nuova gestione di RFI; dall’altro può essere considerato un vero e proprio esempio di “reinserimento” nonché di “riqualificazione” nel mondo del lavoro di personale che ha vissuto la difficoltà della crisi produttiva. Oggi nell’ONAI di Carini lavorano circa 140 dipendenti di RFI.

L’Omai di Carini ha già ricevuto la certificazione per il Sistema Gestione Manutenzione e si appresta a ottenere le certificazioni ISO 9001, nel settore costruzioni, e UNI EN 15085, per i processi di saldatura veicoli ferroviari.

La fabbrica intera è ritenuta una delle officine più importanti in chiave nazionale proprio per la particolarità delle lavorazioni più o meno complesse che sono eseguite nello stabilimento. Qui si effettuano operazioni di manutenzione periodica sui mezzi d’opera con lo scopo di mantenerli in efficienza, aumentarne la vita residua e ridurre l’impatto ambientale. L’ONAI dispone di specifiche attrezzature e strumentazioni e si avvale di personale esperto e abilitato. I mezzi d’opera in questione sono l’autoscala Keller K301, Saem S45, i caricatori strada-rotaia Colmar T7000, l’autocarro con gru MM140, il carro sestina per il trasporto rotaie e gli evoluti carri K12 Inspection, moderne unità diagnostiche attrezzate con innovativi sistemi dotati di intelligenza artificiale.