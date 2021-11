Perdita d'acqua a Palermo, guasto alla condotta: a secco da via Notarbartolo al Politeama

Acqua su acqua a Palermo. Nel pieno del temporale che in queste ore sta colpendo il capoluogo siciliano, son temperature molto basse, intorno alle 9 di questa mattina si è rotta una conduttura all'altezza del palazzo della Corte dei conti, in via Notarbartolo, creando una bolla d'acqua sotto al manto stradale.

Per via della perdita è stata sospesa l’erogazione nella zona di via Notarbartolo, di via Libertà e Politeama. Gli operai dell'Amap sono intervenuti e la conclusione dei lavori è prevista già oggi, solo in quel momento potrà essere ripristinato l’approvvigionamento.

"Si tratta di acqua bianca - specificano da via Volturno -. È immediatamente giunta una squadra che ha fatto una prima riparazione ma poi si sono dovuti fermare a causa della pioggia. Quella definitiva verrà eseguita appena il tempo lo permetterà. La perdita d'acqua, comunque, è stata già bloccata".

