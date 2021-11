Sconta l'ergastolo ai domiciliari, palermitano riavrà la pensione

Aveva fatto ricorso contro la revoca, da parte dell’Inps, della prestazione di invalidità civile concessa nel 2003 dopo che era stato riconosciuto invalido civile al 100 % con diritto all’indennità di accompagnamento. E il tribunale di Palermo gli ha dato ragione: ricorso vinto per un palermitano condannato all’ergastolo (la sue iniziali sono A. S.), difeso dall’avvocato Francesco Sciajno del foro di Termini Imerese, che sta scontando la pena ai domiciliari per motivi di salute.

Il Tribunale di Palermo, preso atto della incostituzionalità della legge Fornero, ha condannato l’INPS al ripristino, in favore di A. S., della prestazione dalla data della revoca (luglio 2017) e a versare gli arretrati oltre gli interessi.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Fabio Lo Bono

© Riproduzione riservata