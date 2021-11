Nuovo colpo della banda del flex, furto a un distributore di San Giuseppe Jato

Nuovo colpo della banda del flex. I malviventi hanno preso di mira il distributore Eni sulla strada statale Palermo Sciacca nel territorio di San Giuseppe Jato. I ladri hanno forzato la cassa automatica dell’impianto e portato via l’incasso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale che hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai componenti della banda. In queste ultime settimane sono diversi i distributori di benzina presi di mira a cui è stata forzata la cassa automatica. E’ già successo al distributore Esso di Ciminna e a Casteldaccia. Altre tre distributori in una notte sono stati presi di mira a Mondello.

