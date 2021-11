Misilmeri, bando per un posto nella polizia municipale: ecco come partecipare

Il Comune di Misilmeri ha pubblicato il bando per mobilità esterna per un posto da agente di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato.

Saranno ammessi alla selezioni i candidati con i seguenti requisiti: essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato di una pubblica amministrazione; far parte della categoria Ccnl comparto funzioni locali; possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado; non avere precedenti penali in corso e non aver riportato condanne penali.

La domanda di ammissione da parte dei candidati dovrà essere presentata entro i prossimi 30 giorni, inviandola esclusivamente via Pec all'indirizzo: comune@pec.comune.misilmeri.pa.it. Alla domanda dovranno essere allegati: il curriculum vitae del candidato, la fotocopia di un documento in corso di validità e il nulla osta di massima alla mobilità rilasciato dall'amministrazione di trasparenza.

Una commissione giudicherà le domande pervenute assegnando il relativo punteggio e procedendo poi ai colloqui di selezione che verteranno su diverse materie.

© Riproduzione riservata