Acqua a Palermo, riparato il guasto e ripresa l'erogazione in molte zone: la mappa

Si è risolta la grave perdita dalla tubazione da 900 mm di diametro di via Regione Siciliana all'altezza del Ponte Corleone, a Palermo.

I tecnici Amap hanno riparato il tutto e così già da queste ore è ripresa l'erogazione idrica, che in origine doveva essere bloccata dalle 7 alle 20 di questa sera in una ampia zona della città.

L'interruzione completa aveva riguardato una grossa fetta della città come Villagrazia, Calatafimi, Roccella, Borgo Molara, Boccadifalco, Borgo Nuovo, Perpignano, Zisa, Passo di Rigano, CEP, Noce, Uditore, Libertà, Lazio, Don Bosco, Strasburgo, San Lorenzo, Cruillas, Villa Adriana, Villaggio Ruffini, Pallavicino, ZEN, Partanna, Mondello e Arenella. In molte zone, pare, non si siano nemmeno accorti del disagio perchè c'erano comunque delle ampie scorte. In altri luoghi, l'erogazione sarà normalizzata nel giro di poche ore, il tempo di riprendere la giusta pressione.

Le maestranze Amap hanno eseguito una saldatura che ha permesso di risolvere il problema. E' stata pertanto riattivata l'erogazione idrica.

"Ringrazio i tecnici e gli operai dell'azienda - afferma l'Amministratore unico Alessandro Di Martino - che ancora una volta sono intervenuti con celerità e professionalità per risolvere un problema legato alla vetustà di alcune parti della rete di adduzione che non sono state oggetto di ammodernamento negli anni scorsi. E’ una criticità ben nota, motivo della messa in cantiere di nuovi interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento, per i quali stiamo lavorando ad individuare le somme necessarie con tutte le istituzioni interessate.”

La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma.

