Termini Imerese, trovati due ordigni bellici nella diga foranea

Due ordigni bellici sono stati ritrovati nei pressi della diga foranea nel porto di Termini Imerese. La segnalazione è arrivata alla Capitaneria di Porto. Il ritrovamento delle bombe risalenti alla Seconda guerra mondiale è stato comunicato alla prefettura di Palermo che organizzerà l’operazione per il loro recupero e il brillamento.

Come capita in questi casi ad eseguire le operazioni interverrà il personale del Genio militare con il supporto dei sommozzatori del nucleo di Augusta. Fino a quando l’ordigno rimarrà in questa zona di pericolo, dunque, il tratto del porto interessato sarà interdetto alla navigazione.

