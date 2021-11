Telecamera Ztl danneggiata a Palermo, allarme per i commenti social a favore dei vandali

C'è la mano dei vandali nel raid contro la telecamera che controlla l’ingresso nella Ztl tra via Matteo Bonello e via Pirriaturi a Palermo. Ma ad allarmare non è solo il gesto, probabilmente contro il provvedimento del Comune, ma anche i commenti su Facebook a favore di chi lo ha commesso.

E a farsi portavoce di questa preoccupazione è il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao che in un post su Facebook parla di inquietanti commenti sui social. «I danneggiamenti alla telecamera di videosorveglianza di via Matteo Bonello hanno fatto scattare centinaia e centinaia di commenti sui social in favore degli esecutori materiali dell’atto vandalico, sono state usate frasi come "avete fatto bene", "adesso distruggete anche le altre" e ancora "finalmente una buona notizia". Probabilmente solo dei sociologi, potrebbero spiegare come sia possibile che dei genitori che rappresentano un punto educativo di questa città, possano promuovere violenza e atti di illegalità».

Nicolao tiene a sottolineare che «ci sono tantissimi altri modi democratici per rappresentare un pensiero o portare avanti una iniziativa che vada in disaccordo all’attuale ordinanza sulla ZTL, penso che questi messaggi non facciano bene alla nostra terra perchè rischiano di trasmettere ai meno giovani atteggiamenti che ci riportano indietro con il tempo».

Intanto, si attende che la telecamera venga sostituita. Come ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore alla Mobilità Giusto Catania, dal Comune è partita una denuncia sull'atto vandalico. L'impianto verrà ripristinato dopo che Enel inserirà l'alimentazione.

