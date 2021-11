Poste, a Palermo pensioni di dicembre in pagamento dal 25 novembre: il calendario

A Palermo e in provincia le pensioni del mese di dicembre, tredicesima compresa, verranno accreditate a partire da giovedì 25 novembre per tutti i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Inoltre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 152 postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

“In continuità con quanto fatto finora – dicono da Poste Italiane - e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento”.

Questo il calendario dei pagamenti: dalla lettera A alla lettera B giovedì 25 novembre; dalla C alla D venerdì 26 novembre; dalla E alla K sabato mattina 27 novembre; dalla L alla O lunedì 29 novembre; dalla P alla R martedì 30 novembre; dalla S alla Z mercoledì 1° dicembre.

Oltre al ritiro attraverso i postamat, in 76 uffici postali della provincia di Palermo è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Per richiedere il ticket elettronico basterà memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni per la prenotazione.

I pensionati che hanno compiuto 75 anni e riscuotono la pensione in contanti possono delegare al ritiro i carabinieri e la consegna a domicilio.

© Riproduzione riservata