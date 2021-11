Palermo, "scusi, è caduto un abito nel suo balcone": l'anziana va a vedere e lei le ruba gioielli e soldi

È entrata in casa di una donna di 83 anni fingendosi una condomina che doveva recuperare un capo di abbigliamento caduto nel balcone. L’anziana è andata nel terrazzino per recuperare il vestito. La ladra si è fiondata nella camera da letto e le ha rubato gioielli e soldi che la pensionata teneva in un cassetto. È successo a Palermo, in via Sampolo.

La vittima del raggiro si è accorta del furto quando ormai era troppo tardi e della finta vicina di casa non c'era più traccia. A questo punto non le è rimasto che chiamare la polizia che ha iniziato le indagini per risalire alla truffatrice che forse ha già messo dei colpi simili ai danni di altri pensionati che vivono soli in casa.

