Palermo, cittadini e percettori di reddito ripuliscono il mercatino delle pulci

Un gesto semplice ma che vuol dire molto per un intero quartiere e non solo. Questa mattina alcuni residenti, commercianti e percettori del reddito di cittadinanza hanno effettuato uno spazzamento straordinario del mercato delle pulci, a Palermo, vicino al tribunale, alla cattedrale e in pieno centro storico della città.

Gli alberi, secondo i residenti, non venivano potati da parecchio tempo, con pericolo per tutti, fogliame per terra abbondante che, secondo loro, avrebbero causato già più di un incidente.

"Oggi abbiamo voluto dare questo segnale simbolico per attirare l'attenzione dell'amministrazione su questo mercato trascurato ma molto antico della città. Proprio su questo come Lega stiamo lavorando ad un progetto di riqualificazione complessiva. Già da tempo i mercatari chiedono degli interventi in merito per evitare che questo mercato svanisca portando via un pezzo importantissimo di storia della città di Palermo", hanno detto il capogruppo della Lega Igor Gelarda insieme alla consigliera di prima circoscrizione Maria Pitarresi, che hanno partecipato alla pulizia.

