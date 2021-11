L’auto di una ex dipendente comunale di Palermo è stata data alle fiamme. L’attentato è stato commesso in via Messina Marine a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Nei pressi della vettura è stata trovata una bottiglietta con tracce di benzina. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di stato. Alla signora alcuni mesi fa era stata data alle fiamme un’altra vettura.

