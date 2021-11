Palermo, niente vaccino al Civico per chi non ha prenotato. Costa: "Sì alle dosi, occorre più flessibilità"

Momenti di tensione questa mattina davanti il punto vaccinale dell'ospedale Civico di Palermo. Alcune persone si sono presentate per ricevere il siero anti-Covid ma non sono state fatte entrare dal personale sanitario perchè non erano prenotate. Molta gente, tra le proteste, è dovuta tornare a casa, ma il problema è già rientrato.

Il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, ha spiegato che stamattina, appresa la segnalazione, è immediatamente intervenuto. "Ho pregato i colleghi di accettare anche i cittadini non prenotati, come si fa ad esempio presso la Fiera del Mediterraneo. Al momento non abbiamo una situazione di pressione nei centri vaccinali e possiamo somministrare le dosi anche a chi si presenta al momento. Registrarsi e prenotare sulle piattaforme messe a disposizione è preferibile per presentarsi con i moduli già compilati e sveltire la procedura - spiega -. I colleghi hanno proceduto secondo le loro disposizioni ma li ho invitati ad essere più elastici: in questa fase, non avendo molta pressione, possiamo anche vaccinare chi non è prenotato".

Intanto, da lunedì 22 novembre, prendono il via le somministrazioni delle terze dosi di vaccino per le persone dai 40 ai 59 anni in tutta la Sicilia. A Palermo sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo. Come sempre, la richiesta può essere effettuata anche dalla piattaforma di Poste Italiane o dal sito Sicilia Coronavirus. Quando ci si reca presso il centro vaccinale, bisognerà portare una copia della prenotazione, la tessera sanitaria e un documento di identità valido.

È possibile vaccinarsi all’hub anche senza prenotazione. Tuttavia, come ha ribadito il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, registrarsi al link indicato è preferibile per presentarsi con i moduli già compilati e sveltire la procedura. Da questo momento, dunque, la campagna vaccinale entra in una nuova fase in cui può ricevere la terza dose chiunque abbia più di quarant’anni (compiuti), se trascorsi 6 mesi dall’ultima inoculazione. Sarà somministrato un siero tra Pfizer e Moderna.

© Riproduzione riservata