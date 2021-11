Palermo, muratore cade da una finestra e una donna vola dalla veranda

Due incidenti nel giro di poche ore in circostanze simili. Un uomo e una donna precipitano da una finestra e da una veranda e finiscono in ospedale

Muratore cade e finisce su una tettoia

Un muratore palermitano di 56 anni è caduto da una finestra in vicolo Caracausi facendo un volo di tre metri e finendo su una tettoia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il lavoratore all’ospedale Policlinico dove si trova ricoverato con la prognosi riservata.

Donna scivola mentre lava i vetri

Incidente domestico a Palermo. Una donna di 48 anni è caduta dalla veranda della propria abitazione mentre stava lavando i vetri. La casalinga si era sporta troppo dall’abitazione in via della Vega, ha perso l’equilibrio ed è finita sulla tettoia della portineria sbattendo violentemente la testa. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale Civico. La paziente è ricoverata in Neurochirurgia. La prognosi è riservata. Sono intervenuti i poliziotti che hanno eseguito i rilievi e sentito i vicini e i familiari.

© Riproduzione riservata