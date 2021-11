Gangi, sarà piantato un albero per ogni bambino nato

A Gangi parte l’iniziativa «Un albero per ogni bambino» voluta dall’Ordine francescano secolare di Sicilia «Immacolata concezione».

Il progetto sarà inaugurato domani (domenica 14), a partire dalle 10, nell’area antistante la scuola primaria plesso Don Bosco. Per ogni bambino nato nella comunità di Gangi nell’anno solare 2021 verrà piantumato un albero. Un simbolo che vuole essere un inno alla vita e alla rinascita di un territorio dopo la devastazione delle fiamme. «Laudato sie mì Signore, cum tucte le tue creature - cantava San Francesco d’Assisi, spiegano dall’Ordine francescano - In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia».

Ad oggi i bimbi nati nel 2021 sono poco meno di 30 e pertanto, domani saranno piantati nel terreno adiacente il plesso Don Bosco i primi arbusti. Alla piantumazione dei primi alberi sarà presente Carmelo Vitello, il presidente regionale dell’Ordine francescano secolare di Sicilia. «È un’iniziativa lodevole, che simbolicamente vuole essere segno di ripartenza per il nostro paese - spiega il sindaco di Gangi Francesco Paolo Migliazzo - ed è bello che sia piantato un albero per ogni nascituro perché ha una doppia valenza per il territorio e per la comunità. Vogliamo dare un segno di pace e speranza per Gangi e ringraziamo l’Ordine francescano secolare di Sicilia per aver portato qui sulle Madonie questa iniziativa già replicata in altre comunità».

