Palermo, scoperta ad Altarello un'officina meccanica abusiva

La guardia di finanza ha individuato a Palermo un’officina meccanica che operava senza alcuna autorizzazione. Il controllo dei finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano è stato effettuato presso del quartiere Altarello. All’interno c’era attrezzatura utile per effettuare riparazioni meccaniche di autovetture e motocicli. Il titolare non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio e, dagli accertamenti immediatamente svolti, è risultato altresì sprovvisto di partita Iva.

Il meccanico abusivo è stato segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione (art. 2 della Legge 122/1992) che prevede, oltre al sequestro del locale e dell’attrezzatura presente, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo 5.164 a un massimo di 15.493 euro.

