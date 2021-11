Palermo, tre ex impiegate vincono la causa di lavoro: il Pd non ha i soldi per pagarle

Ci sono tre signore che reclamano i loro diritti di lavoratrici. Hanno vinto una causa, poi sono addivenute a una transazione ma... non ci sono i soldi per chiudere la vicenda. Erano impiegate del Pd a Palermo, poi sono state licenziate. Hanno avviato le cause di lavoro perché non avrebbero ricevuto la giusta retribuzione e anche per il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto. Lo studio legale Greco, che le ha assistite, ha provveduto a portare la questione davanti al Tribunale emettendo anche decreti ingiuntivi. Ma le casse del Partito democratico, sezione provinciale di Palermo, sono vuote. Anche perché sono tanti i decreti ingiuntivi che si è preferito lasciare alla tesoreria regionale del partito le quote delle iscrizioni per evitare l'aggressione dei creditori.

Il segretario provinciale del Pd, Rosario Filoramo, assicura che sta lavorando per la ricerca di una soluzione.

Sulla vicenda un servizio di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

