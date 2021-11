Palermo, ciclista si sente male in via Crispi e muore: traffico in tilt

Doveva essere una bella giornata di divertimento ed invece quella di un ciclista palermitano si è trasformata in tragedia. Questa mattina, mentre si trovava in via Crispi, ha accusato un malore ed è caduto finendo su un'auto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi da parte dei passanti, mentre alcuni militari della guardia di finanza, che si trovavano nei pressi, hanno provato a rianimarlo.

L'uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo, ma è morto per arresto cardiaco.

In via Crispi e nelle vie vicine il traffico è andato in tilt, con file di auto.

