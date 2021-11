Palermo, dissuasori in via Versilia: protestano i residenti. Catania: "Posti lì secondo il codice della strada"

No ai dissuasori in via Versilia e nelle zone limitrofe. È quanto chiedono i residenti che ieri si sono radunati e hanno organizzato un sit-in di protesta insieme al consigliere comunale Leonardo Canto e al consigliere di circoscrizione Gaetano Cosentino, per sollecitare l'amministrazione comunale a trovare una soluzione condivisa alla problematica.

I residenti, in particolare, contestano la mancanza di confronto tra cittadini ed amministrazione che sarebbe dovuta avvenire prima della collocazione dei paletti dissuasori: un divieto giudicato inutile perchè da un lato impedisce il parcheggio in una zona già fortemente penalizzata dalla mancanza di posti auto dall’altro non consente il passaggio pedonale nemmeno ai disabili in carrozzina.

Secondo i residenti, l’incremento considerevole dei vari divieti di sosta, compresi i dissuasori, restringe considerevolmente le residue opportunità di parcheggio ed inoltre la via è solitamente al buio a causa sia del mancato funzionamento dei lampioni che dell’assenza di potatura degli alberi.

Il consigliere Canto ha annunciato che lunedì prossimo incontrerà l’assessore comunale al Traffico Giusto Catania per illustrare le richieste dei residente e trovare una soluzione armonica in grado di conciliare le diverse esigenze. "Confermo di avere un incontro lunedì con il consigliere ma non mi aveva informato di cosa mi volesse parlare. Se il problema è il posizionamento dei dissuasori sarebbe più opportuno che parlasse con i tecnici visto che non è un aspetto politico. Inoltre, i dissuasori di tutta Italia - continua Giusto Catania - sono posizionati, per legge, secondo regole dettate dal codice della strada".

© Riproduzione riservata