Acqua, erogazione ridotta a Bagheria, Santa Flavia, Villabate e Ficarazzi

Nuove interruzioni di erogazione dell’acqua in provincia di Palermo. Stavolta l’Amap parla di «una copiosa perdita sull’acquedotto Nuovo Scillato nel territorio del comune di Cerda». Per questa ragione stamattina - sabato 13 novembre - è stata interrotta l'erogazione idrica per permettere l'immediata esecuzione di un intervento di riparazione. «Nelle prossime ore - spiega l’azienda - potranno pertanto verificarsi forti riduzioni delle pressioni in rete e disservizi generalizzati alle utenze dei comuni di Bagheria, Santa Flavia, Villabate e Ficarazzi».

I tecnici e le maestranze della società sono già al lavoro sui luoghi ed hanno avviato le manovre di scarico dell’acquedotto per poter intervenire alla riparazione che sarà eseguita in giornata.

Problemi anche a Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia. «A seguito di una interruzione della fornitura di energia elettrica nel comune di Baucina, programmata da Enel per domani 14 novembre - si legge in un comunicato dell’Amap -. potranno verificarsi disservizi nella distribuzione idrica nello stesso comune e in quelli di Ciminna e Ventimiglia, sia nella giornata di domenica sia in quella di lunedì 15 novembre».

