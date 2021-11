Rischia il linciaggio sul bus a Palermo, l'autista lo salva e lo porta alla polizia

Calci e pugni sul bus dell'Amat che stava transitando nella zona di piazza San Lorenzo. C'è voluto l'intervento della polizia per scortare il pullman su cui era rimasta ormai la persona ferita. Una rissa scoppiata nel pomeriggio, poco dopo le 17,30, forse come punizione per un apprezzamento nei confronti di una ragazza. La reazione di un gruppetto di passeggeri che ne ha preso le difese è stata la scintilla che ha fatto scattare lo scontro. A lanciare l'allarme è stato il conducente del mezzo della linea 619 che, quando l'aggressione è terminata e tutti i passeggeri si sono allontanati all'arrivo della polizia, s'è ritrovato col solo ferito a bordo e, scortato dagli agenti, si è diretto verso il commissariato dove il ferito è stato ascoltato per fornire la sua versione dei fatti.

