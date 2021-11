Inferno stazione a Palermo, salta il tappo causato dai tir

Liti, scontri verbali accesi, vere e proprie risse. Scenario inconsueto una piccola traversina, diventata però snodo obbligatorio (solo) per i mezzi pesanti dirottati su via Perez dopo il divieto di passare sul Ponte Corleone, incerottato come un malato in lunga convalescenza.

C’è voluta una petizione con 400 firme di residenti infuriati per il caos per fare fare marcia indietro al Comune sulla viabilità e permettere a camion e tir di girare prima, sulla più larga via Vincenzo Errante. È arrivata la nuova ordinanza che revoca quella del 2017 e mette fine al tappo di auto in via Armò.

