I ragazzini di Casteldaccia scomparsi, i pm: "Il caso va archiviato"

La Procura di Palermo ha nuovamente chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Mariano Farina e Salvatore Colletta, i ragazzini di 12 e 15 anni sparirti il 31 marzo 1992, a Casteldaccia

A fronte di una prima richiesta di archiviazione, riporta l'agenzia Ansa, dopo l’opposizione dei familiari dei due scomparsi, il gip aveva disposto nuove indagini al termine delle quali i pubblici ministeri hanno rinnovato l’istanza. Ora la parola torna al gip. Quello della scomparsa di Mariano Farina e Salvatore Colletta è un vero giallo. Alcuni testimoni raccontarono di averli visti l’ultima volta davanti ad abitazioni in cui, secondo gli inquirenti, negli anni 90 si sarebbero svolti summit di mafia. Si ipotizzò dunque che fossero stati puniti per avere visto qualcosa che «non avrebbero dovuto».

Di recente le indagini si sono concentrate sulla villa di un imprenditore vicino all’ex sindaco Vito Ciancimino, ormai confiscata, dove i ragazzi sarebbero entrati per rubare. Ma anche questa pista non ha portato a nulla. In questi mesi sono stati sentiti vecchi collaboratori, di giustizia come Nino Giuffrè, e altri più recenti, come Francesco Colletti di Villabate e Filippo Bisconti di Belmonte Mezzagno che non hanno fornito, però, spunti risolutivi.

