Paura per un escursionista sulle Madonie, salvato dal soccorso alpino

Un escursionista è stato salvato ieri sulle Madonie. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è intervenuto dopo l'Sos lanciato per un uomo di 55 anni, residente in provincia di Palermo, infortunatosi ad un arto inferiore, in fase di discesa tra la Cresta della Quacella e Piano Iole, nel gruppo montuoso delle Madonie.

Una squadra del Soccorso Alpino, partita dalla sede di Petralia Sottana, si è immediatamente diretta verso il luogo dell’infortunio. L’escursionista, dopo le prime cure in loco, è stato trasportato fino all’ambulanza del 118 inviata all’accesso della strada forestale dalla Centrale operativa 118 Palermo-Trapani, su richiesta del SASS. L’intervento si è concluso poco prima delle 17.45, quasi due ore dopo l'allarme.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), in caso di incidenti in montagna, su pareti di roccia, sentieri, gole fluviali, ambienti innevati o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio o sotterraneo, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre specificando se si tratta di un intervento sanitario o a rischio evolutivo sanitario.

