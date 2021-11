Vittima di rapine e con tanti soldi, c'è una pista per l'ex tassista ucciso a Partinico

La compagna di Leonardo Lauriano, Nardu come tutti lo chiamavano a Partinico, era ferma davanti all’ingresso del garage, venerdì sera in via Marconi. In lacrime e pietrificata dall’orrore aspettando l’aiuto di qualcuno, un passante come da lì a poco sarebbe poi avvenuto. Non aveva trovato la forza di guardare con i suoi occhi ma aveva capito che quei rumori che aveva sentito e che le avevano fatta scendere le scale erano presagio di una tragedia. Nardu già due volte, nel 2012 e nel 2014, era rimasto vittima di rapine in casa e dietro la sua fine, secondo i primi riscontri dei carabinieri della compagnia di Partinico (guidati dal comandante Mario Petrosino), potrebbe esserci ancora una volta l’azione di qualcuno che voleva derubarlo, sapendolo ricco e indifeso. E generoso, perché, ricordano in paese, Lauriano aveva sempre la porta aperta per chi gli chiedeva qualcosa.

