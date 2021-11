Truffe agli anziani, i carabinieri a Mezzojuso e Villafrati: "Fenomeno in crescita"

Continua il tour informativo dell'Arma dei carabinieri nei vari centri dell'Isola per incontrare gli anziani. Un impegno continuo e costante anche nei 9 paesi che fanno parte della Compagnia carabinieri di Misilmeri.

Dopo gli incontri nei giorni scorsi a Belmonte Mezzagno, Campofelice di Fitalia e Godrano, il comandante Marco Montemagno stamattina ha fatto visita alle comunità di Mezzojuso e Villafrati. A Mezzojuso erano presenti una ventina di anziani insieme al comandante di stazione Capo Pietro Saviano e a Maria Cacciola, membro della terna commissariale del Comune.

A Villafrati, oltre agli anziani, anche l'associazione Auser con il sindaco Franco Agnello e il comandante della Stazione Rocco Martella. Il maggiore si è soffermato sulle varie forme di truffe. Dall'acquisto di oro, ai falsi esattori delle compagnie elettriche, ai falsi responsabili dell'Inps e dell'Asp. “Gioca un ruolo fondamentale per i nostri anziani la solitudine - ha spiegato il maggiore Montemagno - Talvolta la voglia o il desiderio di incontrare qualcuno porta a fidarsi. La raccomandazione è non aprire e se se avete nessuno a cui chiedere chiamate i carabinieri noi ci saremo sempre”. E poi... " Massima attenzione. Non fidatevi degli estranei - ha detto - soprattutto di quelli che insistentemente vogliono per forza entrare in casa e convincervi a comprare qualcosa. Attenzione anche a coloro che si presentano in nome è per conto di Enel, Servizi di Acquedotto, Asp. Attenzione alla truffa dello specchietto. Per qualsiasi dubbio chiamateci. Il numero 112 è sempre a vostra disposizione, e vi invito a chiamare anche per un semplice dubbio, per un consiglio, per un chiarimento. Negli ultimi mesi abbiamo visto che il fenomeno è in crescita in tutta Italia. L'Arma si sta impegnando con ogni sforzo possibile per stare vicino a voi e garantire la vostra sicurezza".

