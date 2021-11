Disservizi nelle sepolture a Palermo, i cittadini chiamano la Guardia di Finanza

Gli uomini della Guardia di finanza sono andati negli uffici dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo. A richiedere l’intervento delle Fiamme Gialle sono stati alcuni cittadini, in attesa dei documenti per potere seppellire il i propri cari. Documenti che non venivano consegnati in assenza dei dirigenti competenti.

A segnalare il caos negli uffici è Eugenio Zimmatore, presidente della Feniof. “Mancano gli impiegati per sbrigare le pratiche di tumulazione. Situazione che già si è verificata in passato. I finanzieri sono stati allertati da una famiglia. Le fiamme gialle hanno fatto le proprie verifiche, hanno redatto il proprio rapporto e sono andati via». Lo stesso Zimmatore è stato uno dei protagonisti del vertice in Prefettura, di qualche settimana fa. Riunione nella quale si è discusso proprio della mancanza di personale all’interno degli uffici di Palazzo Barone. «Abbiamo allertato della situazione il prefetto, l’assessore Sala e la dottoressa Rimedio. Ma così la situazione è insostenibile», dice.

© Riproduzione riservata