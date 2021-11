La preside della scuola dello Sperone: i ministri vengano a vedere il degrado

"Ora vengano i ministri allo Sperone, ma non in auto blu, girino su una vettura qualunque e si rendano davvero conto della realtà e di ciò che serve. E’ finito il tempo delle chiacchiere e anche quello degli striscioni, delle parole valide fino alla prossima retata... Gli insegnanti, il mondo della scuola, le forze dell’ordine non sono carne da macello». E’ l’appello di Antonella Di Bartolo, da nove anni combattiva preside dell’Istituto comprensivo 'Sperone-Pertinì, una vera e propria cittadella composta da sette plessi e 1.300 alunni, dalla scuola materna alla media.

Sperone... anche il nome, aspro e ruvido, sembra rimandi a un combattimento perpetuo, che lascia feriti sul campo. E’ la periferia-roccaforte di Palermo dove nella notte è scattato il maxi blitz dei carabinieri con l’esecuzione di 58 misure cautelari. Baby pusher in bici agli ordini dei grandi a spacciare davanti alla scuola; e le donne, con ruoli di responsabilità, pronte a subentrare agli uomini se arrestati.

«Quando stamattina presto mi hanno girato il primo articolo, ho avvertito una fitta dolorosa», racconta Di Bartolo, «la cosa più pericolosa è assuefarsi a queste notizie e abbiamo sempre impedito che ciò avvenisse. Il fatto che alcuni di questi arrestati nel 2018, quando è partita l’indagine, fossero minorenni, chiaramente fa sì che la scuola sia coinvolta e si interroghi. E lo facciamo sempre».

Insomma, lo Sperone «non è la trincea della singola scuola, della caserma dei carabinieri o del commissariato di polizia, ma di tutti. Lo Sperone - dice la preside - è il luogo dove è stato demolito un asilo e non ne esiste uno nuovo, nonostante i progetti innovativi che sono rimasti nei cassetti. Così come il centro sociale, a un passo da qui, diventano un luogo di abbandono, di pericolo, di morte. Siamo tanti e alcuni sono andati via perchè non reggevano più la pressione psicologica... non siamo carne da macello, non lo sono le forze dell’ordine...».

Anche i commenti sui social e in giro dopo questa operazione, nota Antonella Di Bartolo, inchiodano una volta di più lo Sperone al pregiudizio, «mentre sono tante le persone operose e perbene, tantissimi i bimbi e i ragazzi promettenti, ma non possiamo lasciarli soli dentro una sorta di cittadella assediata e senza speranza. E’ il tempo delle risposte vere, di un impegno serio, soprattutto in termini di misure di sviluppo, recupero del mare che qui è a un passo, dell’ambiente, di servizi e opere pubbliche... e il centro sociale, l’asilo nido promesso, gli educatori di strada, gli assistenti sociali». Non c'è alternativa, perchè «il costo lo paghiamo tutti e nessuno può non sentirsi coinvolto. Venite tutti a guardare, andate per le strade, le strade raccontano... Saprete e sapranno vedere, ascoltare e finalmente agire?».

