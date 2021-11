Mondello, auto si ribalta e finisce contro un muro: ferita una donna

Una ragazza di 27 anni, G.B., è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regina Elena, nella borgata balneare di Mondello. Per cause in corso di accertamento l’auto che guidava si è schiantata contro un muro. La vettura si è ribaltata all’altezza dell’antico Stabilimento balneare Charleston finendi la sua corsa contro la colonna del bike sharing. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità dell’incidente.

