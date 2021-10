Bloccato per lavori un tratto della Palermo-Catania, vicino a Trabia

L’Anas ha chiuso l’autostrada Palermo-Catania nei pressi di Trabia per la sostituzione di alcuni new jersey in cemento armato (e non per la caduta di massi). Era stata firmata un’ordinanza che prevede la chiusura dell’autostrada A19 da Trabia per poi entrate nello svincolo nella zona industriale di Termini Imerese. «Siamo rimasti in coda per due ore e mezza prima di saltare il tappo - dice un automobilista - Come si fa a decidere di chiudere l’autostrada di domenica nei giorni dei morti quando in tanti si spostano per fare visita ai proprio defunti». E’ intervenuta anche la polizia stradale. La chiusura era prevista fino alle 16.30 ma l’autostrada dovrebbe riaprire prima.

