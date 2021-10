Lo skipper di Capaci sparito un mese fa, «Acquisti on line a suo nome»

A un mese dalla scomparsa di Andrea Taormina, 50 anni, lo skipper di Capaci sparito con la sua barca a vela, la Malandrina, durante la traversata fra San Vito Lo Capo e Balestrate, l’ultima speranza è che dietro al mistero del 28 settembre scorso ci sia un allontanamento volontario. Che Taormina abbia deciso di lasciare tutto e trasferirsi forse in Tunisia, dove aveva dei contatti. Ma proprio nei giorni scorsi la sua compagna, Dalila Violante, s’è vista recapitare a casa due ordinazioni di acquisti fatti su Amazon a nome di Andrea Taormina. Dentro c’erano croccantini per gatti e pure una grossa fornitura di caffè. Un elemento in più ad infittire il mistero sulla fine dell’imprenditore.

