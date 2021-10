La Domenica Favorita apre alle scuole, ragazzi alla scoperta del Parco Reale

Al via il progetto sperimentale de La Domenica Favorita con i mercoledì didattici. Le scuole andranno alla scoperta di dimore e sentieri naturalistici del Parco Reale.

Il progetto Mercoledì Didattici, per questa edizione 2021 in via sperimentale, si avvale della collaborazione delle AGT (Associazione Guide Turistiche) e della GTA (guide Turistiche Associate), Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino, ACSI Delegazione Area Sicilia Occidentale. Consiste nel dedicare, agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado di Palermo, i quattro mercoledì del mese di novembre per trasferire loro una conoscenza più approfondita del Parco, allo scopo di trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza del territorio, la sua valorizzazione e il rispetto dell’ambiente.

Nel primo appuntamento, previsto per il 3 novembre, la scolaresca, accompagnata dai docenti dell’Istituto di appartenenza, sarà guidata alla visita al piano nobile della Villa Niscemi, durante la quale si parlerà del suo sviluppo architettonico e artistico, e della storia dei personaggi che l'hanno vissuta. La visita proseguirà lungo il Parco della Favorita, dove gli studenti apprenderanno le vicende storiche che ne hanno prodotto la nascita, la Villeggiatura nella Piana dei Colli e i sistemi produttivi adoperati nel settecento per rinnovare le tecniche agricole e di irrigazione. Raggiunte le Scuderie Reali si continuerà per il Torrione Nord, la Stele Egizia, il Patriarca della Favorita e la Fontana di Ercole, percorso di particolare interesse naturalistico. Si raggiungerà infine la Palazzina Cinese, progettata da Venanzio Marvuglia, splendido esempio di architettura esotica coniugato con il più rigoroso classicismo.

"Palermo è la Favorita e la Favorita è Palermo. È questo il messaggio fortissimo ulteriormente confermato dal progetto "Mercoledì didattici". Che continuando nel solco dell'iniziativa "La Domenica Favorita", apre il parco agli studenti con l'obiettivo di far scoprire loro il suo valore e la sua storia in una dimensione comunitaria di amore e condivisione di un luogo che è gioiello prezioso di Palermo. Una ricchezza che dobbiamo imparare a custodire e ad amare. In tal senso è fondamentale educare i più giovani alla bellezza e alla salvaguardia del territorio", afferma Leoluca Orlando Sindaco della Città e della Città Metropolitana di Palermo

“Costruire futuro per le generazioni future. Ecco il senso dei Mercoledì Didattici. Una fruizione estensiva non limitata alla sola domenica e che sappia coinvolgere non solo la cittadinanza attiva ma anche e soprattutto i giovani. Limitare ad una fruizione domenicale del Parco è come avere un bel giardino a casa e viverlo solo nei giorni festivi. Palermo è la nostra casa, e la Favorita, insieme ai tanti parchi urbani presenti nella nostra città, è il nostro giardino. - spiegano Marco Lampasona, Nicola Fabio Corsini e Nicola Tricomi del Comitato Fondatori La Domenica Favorita - Abbiamo visto in questi anni un grande incremento di attività organizzate svolgersi tra i suoi meravigliosi viali. Ma è anche aumentata la fruizione di tanti singoli cittadini che amano praticare liberamente sport a corpo libero, corsa o semplici passeggiate. Tuttavia la meta è ancora lontana. Adesso abbiamo bisogno dei giovani, di chi dovrà raccogliere questa importante eredità e fare proprio l'amore per il Real Parco della Favorita. Ed è proprio questo l'obiettivo dei mercoledì didattici”

