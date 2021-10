Entrate gonfiate al Comune di Palermo, le paure dei burocrati

Sedicimila pratiche di Tari «non lavorate». E previsioni di entrate, sostiene l’accusa, del tutto gonfiate. Tirava una brutta aria nell’estate del 2019 al Comune. Tutti volevano denunciare qualcosa o qualcuno perchè i conti non quadravano affatto, alla fine in 24 sono stati indagati per falso in atto pubblico. «Mi sono rotto i cog...- sbottava al telefono Paolo Basile, il ragioniere generale (indagato) -. Io li denuncio tutti perchè quando il Comune andrà in dissesto con qualcuno se la prenderanno...». E Maria Mandalà, dirigente dell’ufficio tributi (non indagata) si chiedeva: «Dobbiamo denunciare?», per darsi da sola una risposta: «Io lo voglio denunciare». Entrambi, in circostanze diverse, parlavano in sostanza delle stessa cosa. Ovvero le maggiori entrate che erano state previste, soprattutto per la riscossione delle imposte comunali, che almeno a loro parere erano del tutto inesistenti.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Leopoldo Gargano

