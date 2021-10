Palermo, sequestrate tre tonnellate di alimenti provenienti dall'Africa

I funzionari Adm, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato oltre 3 tonnellate di alimenti importati illecitamente e di incerta provenienza, potenzialmente dannosi per la salute.

I sequestri, effettuati nel corso dell’anno nell’ambito di distinte operazioni di controllo, hanno interessato le merci provenienti dal Nord Africa, spesso rinvenute anche all’interno delle valigie dei passeggeri viaggianti sulle motonavi impiegate nella tratta Tunisi-Palermo.

Le derrate, di origine vegetale e animale, rappresentano un vero e proprio affare commerciale che incrementa il mercato parallelo, generalmente destinato ai negozi di prodotti alimentari etnici dislocati sul territorio nazionale.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo eseguito per la salvaguardia del “Made in Italy”, per la sicurezza dei prodotti e per la salute dei consumatori.

© Riproduzione riservata