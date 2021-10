Palermo, muore medico no vax: si curava con farmaci omeopatici e integratori

Aveva contratto il Covid e si curava con farmaci omeopatici e integratori, ma ieri in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni è stato trasportato dal 118 all’ospedale Cervello di Palermo, ma dopo circa un’ora è morto per un arresto cardiaco.

Come riporta l'Ansa si tratta di un medico no vax, Domenico Giannola, 73 anni, di Cinisi, che esercitava a Sciacca prima di chiudere lo studio medico dov’era specializzato in dietologia. Il medico - scrive il quotidiano - professava la medicina alternativa ed era conosciuto nella cittadina a 30 km da Palermo per le sue teorie sulla «medicina antroposofica e omeopatica». Cardiopatico, era in isolamento domiciliare da diversi giorni e seppur cosciente, è arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervellò. Lì ha riferito di essere volontariamente non vaccinato, la stessa cosa che diceva agli amici.

