Pronto soccorso affollati a Palermo, lunghe attese anche dentro alle ambulanze

Emergenza oggi nei pronto soccorso degli ospedali di Palermo. A soffrire del carico di lavoro soprattutto quelli più piccoli, con in testa l'Ingrassia. Sovraffollamento si è verificato per tutta la giornata: questa mattina, all’Ingrassia, i medici hanno segnalato la presenza anche di 10 ambulanze in attesa di far entrare i pazienti al triage, con alcuni cittadini anche in codice rosso. Mezzi di soccorso in fila anche al Buccheri La Ferla.

Alle 15,45 di oggi, l'indice di sovraffollamento dei pronto soccorso è: a Villa Sofia del 157%, all'ospedale Civico del 254%, all'ospedale pediatrico Di Cristina del 106%. Non va meglio all'ospedale Buccheri La Ferla con il 292% di sovraffollamento e al Policlinico con il 136%.

La situazione più critica questa mattina, come detto, era stata registrata all’Ingrassia con un indice del 253%. C'è da considerare anche che il numero dei pazienti era molto elevato rispetto alle dimensioni del pronto soccorso, il più piccolo della città.

