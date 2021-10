Guardie giurate contro le discariche abusive a Palermo

Guardie giurate e telecamere contro le discariche abusive che proliferano a Palermo. Campagne di sensibilizzazione e turni straordinari della Rap non bastano a risolvere il problema degli abbandoni dei rifiuti in città. Le continue discariche, molte delle quali ritornano negli stessi luoghi appena bonificati, ne sono la dimostrazione. Dopo le segnalazioni dei lettori pubblicate su Voci della città sul Giornale di Sicilia, la Rap fa sapere che è intervenuta per rimuovere i rifiuti in via Nazario Sauro, via Napoli, via del Bastione, piazza Gran Cancelliere e via Paolo Amato. In viale Di Vittorio i mezzi sono dovuti tornare più volte sul posto per poter caricare tutti i materassi e i divani che erano stati abbandonati sui marciapiedi. Ora si punterà su prevenzione, vigilanza dei siti e pesanti multe ai trasgressori.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Anna Cane

© Riproduzione riservata