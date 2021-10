Furto d'acqua dalla condotta pubblica, scoperto un pensionato a Roccapalumba

Per almeno cinque anni ha sottratto acqua potabile dalla condotta pubblica per irrigare i suoi campi. N.S., pensionato settantaduenne e residente a Roccapalumba, piccolo centro del Palermitano, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della caserma cittadina con l’accusa di furto aggravato.

I militari dell’Arma, al termine di una intensa attività investigativa ed avvalendosi dell’ausilio tecnico del personale di Siciliacque Spa che gestisce il servizio idrico della zona, ha accertato l’esistenza di un allaccio abusivo nella pubblica condotta idrica in contrada Pizzo Suvaro.

Secondo i primi ed approssimativi calcoli effettuati dai tecnici di Siciliacque, l’uomo avrebbe sottratto un quantitativo equivalente a circa dieci mila euro. Dopo le formalità di rito, il pensionato è stato accompagnato nella sua abitazione agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida e il contestuale giudizio con rito direttissimo che si è celebrato dinanzi ai giudici del tribunale di Termini Imerese ha riportato l’uomo in stato rimesso in libertà, in attesa di conoscere il giorno del processo.

