Furto ed evasione, palermitano arrestato due volte in 8 ore

Se non è un record ci manca poco. Un palermitano di 32 anni è stato arrestato due volte dai carabinieri in appena otto ore. Rosario Militello nel primo caso è stato colto in flagranza del reato di furto aggravato, e successivamente è stato fermato per evasione.

Nel primo caso è stato sorpreso poco prima della mezzanotte nel seminterrato di un palazzo nella zona di corso Calatafimi. Era in possesso di attrezzi da falegnameria rubati da un box per un valore di circa 500 euro, refurtiva che poi è stata riconsegnata al proprietario.

Ma una volta accompagnato nella propria casa per scontare gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, l'uomo è evaso ed è stato sorpreso all'alba dai militari nei pressi della propria abitazione. Il gip di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata