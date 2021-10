Palermo, Veneziano sarà il nuovo presidente del Tar Sicilia

Nel corso del mese di novembre, Salvatore Veneziano lascerà la presidenza del Tar Campania per assumere quella del Tar Sicilia. Lo rende noto lo stesso Veneziano per il quale «si è trattato di un non breve periodo di lavoro, sei anni in una realtà amministrativa non facile nella quale è stato necessario coniugare esigenze di assoluto rispetto della legalità con istanze di sviluppo economico e garanzie di erogazione di servizi pubblici e prestazioni sociali».

L’attività nell’ultimo biennio «si è poi svolta nel difficile contesto dell’emergenza sanitaria, tra tensioni ordinamentali e istituzionali e compressioni delle ordinarie libertà personali e sociali, con il prioritario obiettivo di garantire il regolare e corretto funzionamento dell’ufficio giudiziario che spesso si è trovato a dover dirimere i conseguenti conflitti».

© Riproduzione riservata