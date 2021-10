Lavori sull'adduttore Jato, disservizi nell’erogazione dell'acqua a Palermo e parte della provincia

Disservizi all’erogazione idrica a Palermo e nella zona nord-ovest della provincia. L'Amap fa sapere che, a causa di alcuni lavori concomitanti di Amap ed Enel sull'adduttore Jato e alla condotta proveniente dall'invaso di Piana degli Albanesi, domani sarà interrotta l'erogazione idrica in alcuni comuni della fascia costiera nord-ovest della provincia e alcuni disservizi potranno verificarsi anche nei quartieri nord e pedemontani del capoluogo. In particolare a Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci, Villagrazia di Palermo, Rocca-Molara, Borgonuovo.

Disservizi a Termini e Sciara per lavori sul canale di Scillato

Domani Amap dovrà sospendere l'erogazione idrica in alcune zone dei comuni di Sciara e Termini Imerese per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione lungo il canale di Scillato. I disservizi interesseranno sia il centro abitato sia diverse contrade esterne ad esso. I lavori di riparazione si protrarranno per l’intera giornata e l’erogazione idrica sarà ripristinata a lavori ultimati, salvo imprevisti, presumibilmente nella stessa serata di domani e si normalizzerà nelle 48 ore successive.

