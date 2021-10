Giallo per la scomparsa di una 77enne a Termini Imerese, nessuna notizia da cinque giorni

Ore decisive per le ricerche di Salvatrice Bulfamante, 77 anni. Dal 13 otttobre non si hanno più notizie della donna, uscita dalla sua abitazione di Termini Imerese, zona Acqedotto Romano, nella quale non ha fatto più rientro. L'ultima volta è stata vista nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì.

L'appello dei parenti sui social

"Siamo molto preoccupati. Non è mai successo prima. La donna è bassa ed esile, con i capelli castani di media lunghezza, indossava una maglia gialla. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, si è allontanata a piedi senza dire dove andava e non è più rientrata. Se pensate di averla vista, vi prego di contattarmi. Grazie e chiunque vorrà aiutarci", il disperato appello pubblicato sui social dai familiari della donna.

Ricerche anche con i droni

La denuncia di scomparsa era stata presentata dai parenti e ha fatto scattare le ricerche alle quali partecipano vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile del gruppo "Gli Angeli" che stanno battendo una vasta area anche con l'utilizzo dei droni. Le perlustrazioni si stanno effettuando anche in numerose contrade del termitano.

