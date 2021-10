Un agente della polizia municipale di 45 anni in servizio alla mezza maratona a Palermo in via Bosio con via Margherita di Savoia è stato investito da una moto ed è stato trasportato all’ospedale a Villa Sofia.

Il motociclista dopo l’impatto è fuggito. I poliziotti della sezione infortunistica stanno esaminando le immagini per risalire all’investitore.

