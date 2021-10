Centro estetico abusivo a Ficarazzi: titolare denunciata, percepiva anche il reddito di cittadinanza

Un centro estetico abusivo in un'abitazione privata di Ficarazzi, in provincia di Palermo. A scoprirlo sono stati i finanzieri della compagnia di Bagheria, i quali hanno anche appurato che a gestire l'attività era una donna che ha finora beneficiato del reddito di cittadinanza per oltre 12 mila euro.

A incastrarla gli annunci che pubblicava sui social network per promuovere il centro estetico. La struttura, al momento del controllo da parte dei militari era dotata di di lettini, lampade speciali, attrezzature per la manicure o per la ceretta, prodotti di bellezza esposti per la vendita e persino alcuni certificati che attestavano la frequentazione di corsi da estetista da parte della titolare.

La guardia di finanza ha così denunciato all'autorità giudiziaria l’estetista abusiva anche per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Stop all'erogazione del reddito di cittadinanza, la donna, accusata anche di omessa dichiarazione dei redditi, dovrà restituire le somme percepite indebitamente.

