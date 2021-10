Controllava i lavoratori con le webtv, imprenditore denunciato a Carini

I Carabinieri della Compagnia di Carini, al termine di controlli tra i Comuni di Carini e Torretta, svolti in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità e il Nucleo Ispettorato Lavoro di Palermo, hanno arrestato due persone e denunciato altre due. Un 42enne residente a Carini è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perchè trovato in possesso di 6 dosi di crack, materiale da taglio e confezionamento nonchè denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Un 25enne invece, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Carini, è stato arrestato perchè trovato fuori territorio, in violazione degli obblighi imposti dalla misura. Un 28enne è stato poi denunciato in stato di libertà per guida senza patente con recidiva nel biennio.

I controlli alle attività commerciali, svolti insieme ai reparti specializzati dell’Arma, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 29enne, titolare di una panineria a Carini, per aver installato un impianto audiovisivo destinato al controllo dei lavoratori e per aver impiegato personale non contrattualizzato, fra cui anche percettori del reddito di cittadinanza. Nei suoi confronti è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni amministrative per quasi 10.000 euro.

